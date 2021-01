Ripartenza per gli impianti di Via Rustici, c'è un nuovo gestore

Nel febbraio di due anni fa, su ordine del Tribunale, era avvenuto il sequestro della Guardia di finanza dei locali della palestra e della piscina di Via Ximenes per plurime violazioni in materia tributaria. Nel giugno successivo il fallimento della società che li gestiva: Aqualena (Salus per Aquam Srl si legge negli atti). La stessa società aveva in gestione l’impianto di Viale Rustici il cui immobile di proprietà del Comune è oggetto della Convenzione “Area ex Coni”.

“Subito dopo la dichiarazione di fallimento avevamo incontrato il curatore per assicurare e sostenere la ricerca di un nuovo gestore con l’obiettivo di limitare il più possibile la non attività degli impianti coinvolti.” Ricostruisce Marco Bosi Vicesindaco e Assessore allo Sport del Comune di Parma “Purtroppo è stata necessaria, invece, la successiva nomina di un secondo curatore e l’emergenza sanitaria ha impattato sia sulle possibilità di funzionamento, che sull’appetibilità dell’operazione. Dopo l’indizione di una prima offerta pubblica non andata a buon fine, siamo quindi arrivati, nelle scorse settimane, all’individuazione di un nuovo gestore, l’unico a proporsi. Si tratta di Hera Sport & Fit S.S.D. A.R.L. che condurrà gli impianti per tre anni dietro corresponsione di canone d’affitto. Al termine dei quali Hera è impegnato al riscatto dell’impianto di Via Rustici in ottemperanza alle condizioni previste dal bando. Voglio ringraziare il nuovo curatore fallimentare, Thomas Gardelli “prosegue Marco Bosi “per aver accolto le nostre sollecitazioni e aver accelerato il più possibile la conclusione di una vicenda che ha privato la città di servizi, di momenti di attività fisica, benessere e socializzazione. Gli impianti sono ora nelle mani di una società che conta sull’esperienza della gestione degli impianti natatori di Via Zarotto. Seppur con le limitazioni imposte dalle regole sanitarie, seppur con i tempi non brevi del doveroso percorso di indagine e di curatela, siamo molto soddisfatti di essere giunti, finalmente, al momento in cui si può voltare pagina. E’ stata avviata la concreta ripartenza di questo centro sportivo che speriamo potrà essere riattivato il più presto possibile”.