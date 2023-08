Riscalda alcune pannocchie e provoca un incendio nei giardini comunali di Torrile: denunciato minorenne

Nei giorni scorsi, alcuni cittadini allarmati avevano allertato il 112 scorgendo del fumo acre fuoriuscire dagli spazi di uno dei giardini comunali di Torrile. L’intervento delle autorità era stato tempestivo, e il piccolo incendio di legname era stato domato in fretta, scongiurando più gravi conseguenze per la vegetazione e, cosa assai più grave, le vetture parcheggiate in loco e le abitazioni circostanti. I carabinieri di Colorno avevano ritrovato, nei pressi del pallet che andava a fuoco, alcune pannocchie abbandonate, intuendo che poteva trattarsi della bravata di qualche ragazzino intenzionato ad abbrustolire i cereali improvvisando una grigliata a cielo aperto.

Non sottovalutando l’accaduto, visti anche i recenti danneggiamenti a una statuetta poco distante e le lamentele generali della popolazione di Torrile sulle scorribande di gruppi di ragazzini poco rispettosi delle regole, i militari hanno avviato gli accertamenti riuscendo, in pochi giorni, a dare un

nome a uno dei responsabili. Si tratta di un minore, italiano ma di origine straniera, già noto per essere sempre in prima fila in occasione della maggior parte delle bravate delle ultime settimane. Il ragazzino, convocato in caserma e messo di fronte alle prove, non ha negato gli addebiti e ha

sottoscritto la sanzione amministrativa comunale notificata dai Carabinieri per l’utilizzo di fiamme libere in luogo non consentito. Dopo aver pagato la multa, attende le eventuali decisioni dell’autorità giudiziaria competente, che sta vagliando la sua posizione dal punto di vista della responsabilità penale.