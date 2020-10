Rischio incendio all'Istituto comprensivo, evacuata la Don Milani

Principio di incendio alla scuola Don Milani dell'Istituto comprensivo di Via Montebello. Evacuati gli alunni della scuola elementare a causa di un quadro elettrco andato in sovraccarico nel locale mensa, da dove è uscito del fumo. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, con la macchina dei soccorsi che vede la presenza di una pattuglia della Polizia locale e - in supporto - una squadra di soccorritori del 118. Alunni e personale scolastico non sono stati per fortuna coinvolti.

Articolo in aggiornamento...