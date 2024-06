Rissa a colpi di coltello nei pressi del parco Falcone e Borsellino: due feriti

Alcol, droga, degrado, furti e botte. Nei parchi cittadini, o a ridosso di essi, continua a capitare di tutto. L'ultimo episodio di violenza si è verificato nei pressi del parco Falcone e Borsellino. Una rissa in largo Emanuele Muzio Donnino ieri sera poco prima della mezzanotte, innescata per cause in corso di accertamento, ha spedito in ospedale due persone.

Un paio di gruppi di ragazzi si sono affontati a calci, pugni e coltelli. Alcuni testimoni hanno chiamato la polizia, giunta sul posto con una volante. I due feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso in condizioni di media gravità. Gli altri si sono dileguati ma sono già scattate le indagini per risalire al gruppetto.