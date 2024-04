Rissa al mercato: aggredisce una donna e il cane, poi scaglia una transenna

Mattinata molto movimentata nell’ultimo mercato settimanale che si è svolto a San Secondo, quando per futili motivi, un nigeriano di 46 anni residente a Parma, ma ben conosciuto nella bassa perché, già in passato, si era reso protagonista di comportamenti aggressivi, ha scatenato una violenta rissa fra le bancarelle. Il 46enne, alla sola vista di un cane, regolarmente tenuto al guinzaglio da una giovane donna che si aggirava tra le bancarelle, senza alcun specifico motivo, improvvisamente si alterava a tal punto da aggredire in modo molto deciso prima verbalmente la donna avvicinandosi a lei pericolosamente, poi sferrando anche dei calci verso al cane, che però non sono andati a segno, per la pronta reazione dell’animale e della sua proprietaria. In seguito a questa inspiegabile e pericolosa reazione, interveniva a difesa della donna, un piazzista impegnato nella sua attività, anch’egli però subiva la scomposta reazione dello straniero, dovendosi a sua volta difendersi. Ne nasceva pertanto una colluttazione, che causava il parapiglia nell’area di mercato occupata dalle bancarelle. In questo contesto lo straniero cercava anche di scagliargli contro una transenna presente sul posto, minacciando il piazzista anche con un grosso bastone recuperato nelle vicinanze. Grazie all’intervento di alcuni uomini presenti, veniva interrotta la colluttazione tra i due. Nel frattempo numerose telefonate di richieste di intervento, sono giunte al 112 e alla Polizia Locale del posto. Lo straniero che subito dopo i fatti si era volutamente allontanato per sottrarsi al controllo, è stato individuato a poche centinaia di metri da una pattuglia dei Carabinieri di Roccabianca, che prontamente è intervenuta.

L’uomo ancora molto agitato, veniva tranquillizzato e identificato. Nel corso degli accertamenti i carabinieri hanno riscontrato che il 46enne era gravato da diversi precedenti penali e di polizia, pertanto i in ragione dei fatti accaduti e di quelli pregressi, nei suoi confronti hanno subito avviato il Procedimento Amministrativo per l’emissione del foglio di via dal Comune di San Secondo Parmense. Molto probabilmente lo straniero dovrà anche rispondere all’Autorità Giudiziaria di Parma dei reati di lesioni e percosse, commessi nei confronti delle controparti con le quali si è scontrato qualora decidessero di sporgere querela.