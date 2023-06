Rissa ad Alberi, i residenti: "Abbiamo avuto paura: sette persone si prendevano a pugni e si lanciavano bottiglie di vetro"

"Abbiamo visto alcune persone affrontarsi in strada con calci e pugni e lanciandosi bottiglie ed abbiamo chiamato la polizia. Abbiamo avuto paura: non è mai successa una cosa del genere, almeno qui". Ieri sera, 15 giugno, alle ore 22 si è scatenato l'inferno ad Alberi, lungo strada Martinella, vicino all'area artigianale. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti alcune persone che si trovavano ad Alberi, arrivate sul posto probabilmente con un paio di auto, che al momento della rissa si trovavano parcheggiate a poca distanza dal luogo del confronto violento, si sono affrontate in modo parecchio violento, con calci e pugni e lancio di bottiglie di vetro.

Rissa violenta in strada ad Alberi: sette feriti

L'episodio è avvenuto in un punto non distante da una palestra. "Non sappiamo assolutamente perchè si sono presi a pugni ma certo è che c'erano dei feriti tanto che verso le 22.30 c'erano due ambulanze del 118" prosegue un residente. L'area non è a ridosso delle abitazioni ma i cittadini hanno comunque sentito le urla, gli insulti e poi il rumore del lancio di oggetti. Il bilancio finale è stato di sette feriti, medicati dai sanitari del 118. Secondo le prime informazioni nessuno di loro sarebbe grave. Sono scattate anche le denunce ai danni dei partecipanti alla rissa.