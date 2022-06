Violenta rissa al parco Rodari di Felino, scontro tra due baby gang con i coltelli: ferito un 20enne

Violenta rissa nella zona del parco Rodari a Felino, in centro storico. Due gruppetti di giovani si sono affrontati, probabilmente per futili motivi, a colpi di calci e pugni. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri. Ad un certo punto è spuntato anche un coltello: un giovane di 20 anni di orgine rumena è rimasto ferito ed è stato soccorso dall'ambulanza del 118, arrivata sul posto in pochi minuti.

I residenti hanno assistito alla scena: ragazzi che correvano dal parco Rodari alla piazza centrale del paese, altri giovani che si prendevano a calci e pugni in strada. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno ricevuto numerose segnalazioni. Tutti i partecipanti alla rissa, una ventina circa, sono scappati prima dell'arrivo dei militari. Il ragazzo ferito è stato medicato e trasportato in ospedale ma, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato solo ferite superficiali.