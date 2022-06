Terrore in piazzale Pablo: rissa tra due baby gang con coltelli e passamontagna

Due gruppetti di giovani, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, si sarebbero affrontati, dando vita ad una rissa in pieno giorno, in piazzale Pablo a Parma qualche giorno fa. I residenti, allarmati, hanno chiamato la polizia. Alcuni ragazzini che stavano partecipando allo scontro, infatti, erano armati di coltelli e indossavano addirittura dei passamontagna, probabilmente per evitare l'identificazione da parte delle forze dell'ordine e per sfuggire all'obiettivo delle telecamere.

Si tratta dell'ennesimo scontro violento tra bande avvenuto negli ultimi giorni nella nostra città, dopo l'episodio di via Garibaldi. Secondo le prime ricostruzioni i ragazzi, che hanno creato allarme nella popolazione, si aggiravano in piazzale armati di coltello, alla ricerca dei rivali. L'episodio si è verificato verso le ore 18, in pieno giorno. La rissa sarebbe nata per futili motivi: i due gruppetti sarebbero venuti a contatto. All'arrivo della polizia tutti i ragazzi sarebbero scappati utilizzando un autobus. E' probabile che i partecipanti non siano residenti in quartiere. Gli agenti hanno avviato le indagini per arrivare all'identificazione dei giovani.