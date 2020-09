Paura in centro: rissa a bastonate nella zona di barriera Garibaldi

Paura in pieno centro storico nella serata di lunedì 28 settembre per una rissa violenta che avrebbe coinvolto due gruppetti di giovani. I residenti e alcuni passanti hanno fatto scattare l'allarme, chiamando le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti che hanno effettuato un sopralluogo per cercare di ricostruire nei dettagli l'episodio. Secondo le prime informazioni infatti i due gruppetti avrebbero dato vita - per cause ancora da accertare - ad una violenta rissa in centro, con tanto di bastoni. I residenti che hanno assistito alla scena parlano di un confronto particolarmente violento. Non è la prima volta che gruppetti di giovani si affrontano, mettendo in allarme i residenti: episodi recenti si erano verificati sia nella zona della stazione ferroviaria sia nella zona di piazzale della Pace.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.