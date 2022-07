Violenta rissa nella notte nell'area ex-Salamini: due nigeriani accoltellati gravi al Maggiore

Una rissa particolarmente violenta è scoppiata nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 luglio in via Fausto Coppi a Parma, nell'area ex-Salamini. Per cause in corso di accertamento due gruppetti di persone si sarebbero affrontati a colpo di calci e pugni. Ci sarebbero stati anche alcuni lanci di oggetti. Ad un certo punto sarebbe spuntato anche un coltello.

In conseguenza degli scontri una persona sarebbe rimasta ferita in modo grave da una coltellata. L'episodio sarebbe avvenuto verso le 2.30. Sul posto, oltre ai poliziotti delle Volanti, anche il personale del 118 che ha prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo a sirene spiegate al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sarebbero particolarmente gravi.

Dieci minuti dopo il personale del 118 è intervenuto, insieme alla polizia, in via Montanara. Una seconda persona, infatti, sarebbe stata trovata ferita, in strada a terra. Sono in corso approfondimenti per verificare un'eventuale legame tra i due episodi. Ora gli inquirenti della Questura stanno cercando di ricostruire ogni fase dell'episodio per identificare i partecipanti alla rissa e i responsabili dell'aggressione.