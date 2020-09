Maxi rissa con i coltelli all'alba all'ex Salamini, quattro feriti: due gravi al Maggiore

Una grossa rissa, che ha coinvolto almeno una decina di persone, è scoppiata all'alba di domenica 20 settembre nell'area ex-Salamini a Parma, in via Coppi. L'allarme è scattato qualche minuto prima delle ore 6: sul posto sono arrivate le volanti della polizia. Non sono ancora chiare le cause del confronto violento che avrebbe coinvolto diverse persone. Secondo le prime informazioni i rivali si sarebbero affrontati anche a colpi di coltello: quattro persone sono finiti in ospedale. Due feriti, in particolare, sono in gravi condizioni di salute ed avrebbero riportato ferite con armi da taglio. Le indagini sono in corso per ricostruire nel dettaglio l'episodio e per identificare i partecipanti.

