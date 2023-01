Violenta rissa all'ex Salamini, uomo accoltellato in via Bruno Estasi: grave al Maggiore

Violenta rissa nella notte tra sabato 21 e domenica 22 gennaio nell'area ex-Salamini. Secondo le prime informazioni un gruppo di persone si sarebbe affrontato in corrispondenza di via Bruno Estasi, non lontano da alcuni locali notturni. Erano da poco passate le 4 di notte quando, per cause in corso di accertamento, è nata una violenta lite in strada. Nel corso degli scontri un uomo è stato accoltellato.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito per poi trasportarla al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite di media gravità e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto le forze dell'ordine che hanno effettuato un sopralluogo e stanno cercando di risalire all'identità dell'aggressore e a quella degli altri partecipanti alla rissa.

IN AGGIORNAMENTO