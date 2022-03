Maxi rissa nel piazzale della stazione, poi scagliano un vaso in faccia a un agente: denunciati 9 giovani

Nove giovani sono stati denunciati dai carabinieri per aver partecipato alla maxi rissa tra due gruppetti rivali, durante la quale è stato colpito al volto un agente della polizia locale, che si è verificata il 16 ottobre del 2021 nel piazzale della stazione di Fidenza.

Le indagini, condotte con la partecipazione di personale del comando di polizia locale sono iniziate immediatamente dopo la rissa, andata in scena a pochi metri dall’ingresso della stazione e proseguita per diversi minuti, tra discussioni e spintonamenti, in punti diversi di Piazza della Repubblica. Una pattuglia della polizia locale, che ha la sede sotto i portici, era intervenuta per tentare di placare gli animi di chi discuteva quando, improvvisamente, uno di loro ha impugnato un sottovaso di un locale poco distante scagliando nel gruppo, colpendo un vigile in pieno volto. A quel punto tutti i giovani sono scappati. Qualcuno di loro ha abbandonato a terra un coltello, sequestrato anche se non utilizzato durante gli scontri.

L’agente, accompagnato in ospedale e medicato, ha riportato una lesione non grave perché, fortunatamente, l’oggetto lo ha colpito poco sotto l’occhio. I carabinieri hanno identificato una quindicina di persone, potenzialmente coinvolte nell'episodio. Acquisite le immagini di tutte le telecamere disponibili, partendo da ore prima del fatto e riscostruendo i movimenti di decine di persone, hanno individuato una serie di sospettati e, incrociando le immagini con i dati emersi dalle decine di testimonianze, sono riusciti a dare un nome a

tutti i giovani coinvolti nel fatto di cronaca. Nove giovani, italiani ed extracomunitari, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, residenti tra le provincie di Parma e Reggio Emilia sono stati denunciati per rissa e porto di oggettiì atti a offendere.