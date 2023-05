Choc a Fornovo, pugni in faccia e lancio di sassi tra i binari della stazione: denunciati tre giovani tra i 19 e i 20 anni

Lancio di sassi tra i binari della stazione di Fornovo, pugni in faccia tra giovanissimi senza un motivo apparente. Una violenta rissa è andata in scena, nelle scorse settimane, vicino ai binari. Dopo alcune indagini la polizia locale della bassa Val Taro è riuscita ad indenficare alcuni partecipanti, tre giovani tra i 19 e i 20 anni, e li ha denunciati.

Uno scontro fra giovanissimi ha scosso la tarda serata di circa tre settimane fa all’interno dello scalo ferroviario di Fornovo di Taro. Una rissa partita sui binari della stazione ferroviaria e arrivata fino al primo marciapiede dove ha sede l’ufficio della Polizia Locale Bassa Val Taro.

Le urla sono partite intorno alle 23, dopo la partenza dell’ultimo treno proveniente da Parma. Il capostazione, in quel momento in servizio, ha sentito schiamazzi arrivare dai binari e affacciandosi dal suo ufficio ha assistito alla rissa. Un gruppo di ragazzi ha assistito passivamente alla scena in cui altri ragazzi si rincorrevano e si colpivano con pugni e lancio di sassi lungo il marciapiede fra il secondo e il terzo binario della stazione ferroviaria: dopo essersi inseguiti sono finiti prima sulla massicciata ferroviaria e successivamente sul primo marciapiede.

A conclusione di una complessa attività investigativa svolta dagli Agenti del Comando Polizia Locale di Medesano e Fornovo di Taro, conseguente alla rissa, sono stati identificati e denunciati tre giovani (tra i 19 e 20 anni) che, per apparentemente futili motivi, si sono tra loro “affrontati” all’interno della stazione. A seguito delle indagini sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 588 del codice penale (rissa) e, uno dei giovani, anche per il reato di cui all’art. 4 della Legge n. 110/75 (porto di armi od oggetti atti ad offendere).

Sono in corso ulteriori indagini al fine di acquisire ulteriori elementi per l’identificazione di altri soggetti presenti durante i fatti. Questa attività investigativa, portata a termine con successo, si inserisce nell’ambito del controllo del territorio della Polizia Locale, teso ad intercettare forme di disagio nelle fasce più giovani della popolazione delle comunità dei Comuni di Medesano e Fornovo di Taro.