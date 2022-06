Felino, allarme gang: maxi rissa tra giovani davanti ad un locale

Dopo la violenta rissa della serata del 19 giugno al parco Rodari un nuovo violento scontro tra due gang di giovani si è verificato a Felino. Questa volta i due gruppetti di ragazzi e ragazze si sono affrontati davanti ad un locale del paese. Secondo le prime informazioni i partecipanti alla rissa si sarebbero sfidati con calci e pugni, davanti ai clienti increduli. Alcune persone, infatti, hanno subito chiamato le forze dell'ordine: sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini per identificare i responsabili.

Alcuni video, che riprendono le scene degli scontri, stanno girando sui social network. Gli inquirenti stanno confrontando le immagini della prima rissa con quella davanti al locale per capire se esiste un legame tra i due episodi, magari un regolamento di conti dopo i primi scontri. Durante la rissa al parco Rodari un giovane 20enne è rimasto ferito da un colellata inferta da un rivale. In questo caso, invece, secondo i primi riscontri non ci sarebbero fortunatamente feriti gravi.