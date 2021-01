Rissa tra giovani in centro, i testimoni: "Una furia cieca mai vista"

"Mi trovavo in piazzale della Pace alle 16.20 ed ho visto i primi ragazzini venire a contatto con alcuni altri ragazzi. Non me lo spiego: non capisco cosa potrebbe essere successo. Non ho assistito a nessun evento precedente: l'unica cosa certa è che quella rissa è stata sconvolgente, non avevo mai assistito ad una cosa del genere. Non so se sia dovuta alla rabbia per le restrizioni del virus ma ho assistito a scene di violenza gratuita".

A parlare è uno dei testimoni che sabato pomeriggio ha assistito alla rissa da far west in pieno centro a Parma. Cinquanta persone coinvolte, tra cui molti giovani, calci e pugni sferrati dappertutto. La furia cieca in piazza. Racconta un'altra residente: "Erano almeno in cinquanta o sessanta, non riesco proprio a capire il perché ma quei ragazzi hanno iniziato con calci e pugni e ai primi si sono poi aggiunti gli altri, apparentemente senza una ragione specifica. Sembrava quasi un momento in cui tutti hanno sfogato le propria rabbia, chissà per cosa. Io mi preoccupo per loro ma del resto è scandaloso che lo abbiano fatto proprio in centro, in pieno pomeriggio e davanti a tutti". Le forze dell'ordine continuano le indagini. Si sta cercando di fare luce sulle motivazioni e si sta anche cercando di identificare i partecipanti.