Rissa in un bar: trentenne accoltellato sulla via Emilia

"Aiutami, mi hanno accoltellato". Poche parole pronunciate in un evidente stato di choc al titolare di un locale sulla via Emilia, che all'alba di ieri stava aprendo il suo bar come ogni mattina. Neanche il tempo di avvertire 118 e forze dell'ordine, che a un certo punto il ferito, un albanese di 30 anni, è scappato. Direzione Montecchio, dove ha nuovamente chiesto aiuto ai sanitari dell'ospedale, che gli hanno trovato ferite non gravi provocate da un taglierino alla spalla e sulla schiena.

Dopo le cure, a Montecchio sono arrivati gli agenti delle volanti. Il giallo a quel punto ha iniziato a prendere una direzione che è comunque tuttora al vaglio: l'uomo avrebbe passato buona parte della serata in un bar sulla via Emilia gestito da stranieri. Qualche bicchiere di troppo e poi la lite per futili motivi con un'altra perosna. Dalle parole i due sarebbero passati velocemente ai fatti. Calci, pugni e poi il taglierino che ha causato il ferimento del trentenne la cui posizione è ora al vaglio della polizia che continua ad indagare sull'accaduto nel tentativo di risalire alla persona o alle persone coinvolte.