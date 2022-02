Violenta rissa in via Verdi: in cinque aggrediscono un 38enne nigeriano

Violenta rissa in via Verdi. Per motivi ancora sconosciuti, cinque uomini hanno aggredito un nigeriano di 38 anni nel tardo pomeriggio. La vittima è stata colpita più volte con una bottiglia e a causa delle ferite è stato trasportato al Pronto Soccorso in condizioni gravi. Sul posto, oltre all'aumbulanza del 118, sono giunti i carabinieri. Ancora non chiari i motivi che hanno portato alla violenta aggressione. Si teme un regolamento di conti, al momento non è da escludere nessuna ipotesi.