Rissa nella notte al Matilde Caffè: scatta la chiusura per 15 giorni

Il Questore della Provincia di Parma Massimo Macera ha emanato il provvedimento di sospensione della licenza amministrativa per la gestione del “Matilde Caffè’”, per una durata di giorni quindici. Il locale resterà chiuso perché è stato recentemente teatro di alcuni episodi di violenza. In particolare uno si è verificato il 19 novembre 2022, alle ore 03.05 quando gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in Strada del Taglio per una lite con feriti avvenuta poco prima, nel corso della quale una ragazza è stata colpita con una bottiglia piena di birra. La giovane, trasportata Pronto Soccorso, ha rimediato una prognosi di 21 giorni.

Il locale è stato spesso teatro di risse violente, soprattutto nei mesi estivi. Il 19 giugno la Squadra Volanti è intervenuta in seguito a un’aggressione con un colpo di bottiglia alla testa, alla quale è seguito il furto dello zaino e dei cellulari ad opera di un nutrito gruppo di avventori. Le immediate indagini dagli operatori della Squadra Volante hanno permesso di identificare i presunti autori della rapina, deferiti alle Autorità Giudiziaria. Questi episodi di violenza, oltre a destare paura ed apprensione nella popolazione, hanno costituito un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’adozione del provvedimento di sospensione si fonda sull’esigenza di prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. La norma in esame ha la finalità di impedire da un lato, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, dall’altro quella di prevenire il reiterarsi di siffatta situazione.