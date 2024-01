Violenta rissa nella notte a bottigliate in un bar di via Palermo: un ferito grave in ospedale

Una persona è stata soccorsa poco dopo l'una della notte tra sabato 27 e domenica 28 gennaio in via Palermo, nel quartiere San Leonardo, a due passi dal centro storico dii Parma e ricoverata d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore in codice rosso. Secondo le prime informazioni sarebbe rimasta ferita in seguito ad una violenta rissa, scoppiata in un bar nella zona di via Palermo.

Le cause del confronto violento, che avrebbe coinvolto due gruppetti di persone che si sarebbero affrontati a colpi di bottiglie di vetro, sono in corso di accertamento. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. La persona ferita è stata accompagnata d'urgenza in ospedale. I militari stanno portando avanti le indagini per ricostruire l'episodio e identificare i partecipanti alla rissa e gli autori dell'aggressione.

IN AGGIORNAMENTO