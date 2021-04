Rissa in piazza tra due gruppi di giovani per uno sguardo di troppo: pitbull azzanna una ragazza al braccio

Una lite nata per uno sguardo di troppo ad una ragazza è finita con una 20enne azzannata al braccio da un pitbull e ricoverata in ospedale con una frattura all'omero. L'incredibile episodio si è verificato il 22 aprile in piazza Matteotti a Fidenza. Un giovane, appena maggiorenne, che stava conducente il cane, è stato identificato e denunciato per lesioni colpose.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Fidenza, che sono intervenuti sul posto, un gruppetto di giovani, che si trovavano in piazza, si sono affrontati con insulti e minacce, probabilmente a causa di uno sguardo di troppo. Nel corso della lite un ragazzo ha passato il grosso cane che teneva al gunzaglio all'amico ed ha iniziato a spintonare gli 'avversari': il pitbull, agitato per quello che stava succedendo, ha azzannato al braccio una delle ragazze del gruppo, che aveva in mano un cagnolino. La giovane è caduta a terra ed è stato poi soccorsa dall'ambulanza: il giovane che teneva il cane, invece, oltre ad essere intervenuto troppo tardi, si è allontanato.

La ragazza ferita ha detto che una persona sconosciuta, pochi minuti dopo l’aggressione, si era avvicinata fornendo un numero di cellulare e garantendo che quel cane era “regolare” e assicurato: sul posto sono arrivati i carabinieri e l'ambulanza. La giovane ha riportato una frattura all'omero, Dopo le cure si è recata in caserma per la denuncia: la giovane ha riconosciuto il ragazzo che aveva il cane: per lui è scattata una denucia per lesioni colpose. Sono stati attivati i controlli sul pitbull da parte della autorità sanitarie, così come previsto dalla legge.