Torna l'incubo baby gang: rissa con calci, pugni e bottigliate in stazione

Calci, pugni, bottigliate e lancio di oggetti. Alcuni gruppi di ragazzini si sono scontrati, qualche giorno fa, nella zona della stazione ferroviaria di Parma. Un confronto particolarmente violento tra bande rivali, composte da ragazzi e ragazze. L'incubo baby gang torna prepotentemente d'attualità nella nostra città. L'episodio, segnalato da alcuni residenti che hanno assistito alla scena e chiamato le forze del'ordine, porta ancora una volta Parma al centro dell'attezione per quanto riguarda la violenza giovanile.

Le dinamiche dello scontro e la ricostruzione nei dettagli dell'episodio spetta alle forze dell'ordine ma il luogo - punto d'arrivo dei ragazzi con treni e autobus dai comuni della provincia - fa pensare che la stazione sia stata utilizzata come una specie di ring sul quale scontrarsi, dopo essersi dati appuntamento sui social e nelle chat di WhatsApp. Spesso questo tipo di risse non hanno una causa specifica scatenante, se non la rabbia e la violenza di alcuni gruppi. Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo e delegato provinciale per la sicurezza aveva proposto, qualche giorno fa, la creazione di elenchi dei ragazzi 'cattivi' per consetire ai sindaci dei comuni del parmense di effettuare un intervento con i servizi sociali e le famiglie.