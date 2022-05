Violenta rissa tra stranieri con calci, pugni e lancio di oggetti: denunciato un giovane di Parma

Si sono affrontati, con calci, pugni e oggetti contundenti, in strada a Casalmaggiore, in pieno giorno. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto i partecipanti alla rissa hanno cercato di scappare: i militari sono riusciti a fermare alcuni di loro. Due gruppetti di stranieri, tra cui un giovane residente nel parmense che è stato poi denunciato per rissa aggravata, hanno dato vita ad un confronto molto violento in via Galluzzi.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio del 7 maggio, verso le ore 15.15. I carabinieri sono passati nella zona di via Galluzzi ed hanno visto un capannello di persone in strada, che si stavano fronteggiando con calci, pugni e oggetti metallici. Tutti hanno cercato di scappare ma i militari sono riusciti a bloccare alcuni partecipanti: alcuni erano feriti, uno aveva un vistoso taglio alla testa.

I militari hanno accertato che tutti si erano colpiti con calci e pugni e due dei contendenti erano stati feriti da uno dei fermati con un bracciale in metallo di grosse dimensioni che portava al polso e che per l’occasione ha sfilato e ha utilizzato per colpire gli avversari.

I due uomini colpiti alla testa e feriti sono stati accompagnati con le ambulanze al pronto soccorso dell’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, ma solo uno si è poi fatto visitare e ha riportato lesioni al capo per 15 giorni di cure. Al termine dell’attività di indagine, i tre giovani, tra cui un giovane residente nel parmense, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria di Cremona.