Violenta rissa in via Verdi: lanci di bottiglie e minacce di morte

Ennesima rissa nel pomeriggio di ieri, domenica 21 agosto, in via Verdi a Parma, a ridosso del centro storico. Alcuni residenti ed alcuni turisti hanno assistito agli scontri, che avrebbero coinvolto due gruppetti di persone. La cause del litigio non sono ancora note: secondo le prime informazioni alcuni uomini di origine straniera si sarebbero affrontati in strada: dalle parole sarebbero subito passati ai fatti con lanci di bottiglie e minacce di morte. Gli abitanti, allarmati per quello che stava succedendo, hanno chiamato le forze dell'ordine. Anche alcuni turisti, che si trovavano in via Verdi e stavano raggiugendo il centro, hanno visto le persone litigare e lanciarsi le bottiglie. E' solo l'ultimo di una serie di episodi che, da anni, coinvolgono la zona di via Verdi e quella della stazione ferroviaria.