Rissa sul treno per Collecchio: il macchinista ferma il convoglio e chiama i carabinieri. Denunciato un ventenne

Litigano animatamente sul treno che da Parma raggiunge Collecchio. Il capotreno vista la situazione avverte i Carabinieri, costringendo il macchinista a fermare il convoglio. L'episodio è accaduto l’altro ieri e i carabinieri di Collecchio hanno denunciato un giovane.



I militari sono intervenuti nel tardo pomeriggio di mercoledì in Stazione a Ozzano Taro in quanto il capotreno avevano segnalato, al numero d’emergenza 112, un acceso diverbio a bordo. Il macchinista ha fermato il treno per poter far salire i militari che hanno individuato tre giovani 20enni extracomunitari che sono stati fatti scendere. Dopo il controllo di rito dei documenti e placati gli animi, ad uno di loro è stato trovato nella tasca dei pantaloni un coltello a serramanico. Condotto in caserma è stato denunciato per porto abusivo di arma o oggetto atto ad offendere mentre il convoglio è ripartito, raggiungendo la Stazione di Collecchio.