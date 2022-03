Rissa tra baby gang in stazione: denunciati sette giovani, alcuni minorenni

Sette giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati identificati e denunciati per rissa dai poliziotti della squadra mobile al termine di alcune indagini.

L'episodio al centro dell'inchiesta è la rissa che si è verificata davanti alla stazione ferroviaria di Parma del 17 febbraio e che ha coinvolto due gruppetti di ragazzi: durante lo scontro i partecipanti si sono affrontati con calci, pugni e lanci di oggetti. L'episodio, particolarmente violento, si è andato in scena vicino alla corsia degli autobus al piano inferiore della stazione: dopo la segnalazione dei residenti sul posto sono arrivati subito gli agenti della polizia ferroviaria.

I ragazzi, però, si stavano già allontanando: alcuni sono stati identificati sul posto. Nei giorni successivi alla rissa gli agenti della squadra mobile hanno analizzato i filmati delle telecamere e sono riusciti ad identificare alcuni partecipanti, che fanno parte di alcuni gruppi di giovani delle baby gang che si ritrovano nel centro storico della città.

Le motivazioni della rissa non sono state ancora ricostruite ma, secondo quanto stabilito dagli inquirenti, i due gruppetti di ragazzi si sarebbero affrontati con calci, pugni, cinghiate e lanci di oggetti. Tutto sarebbe partito dallo scontro tra due ragazzi, che avrebbe poi coinvolto gli altri: in tutto i partecipanti sono stati circa una decina. Sette giovani sono stati denunciati per rissa: i minorenni invece sono stati segnalati al Tribunale per i Minorenni di Bologna.