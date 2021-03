Rissa tra rider davanti al Mc Donald's: denunciati tre giovani 

I lavoratori pakistani si sono picchiati per il posteggio delle biciclette

Si sono picchiati nel corso di una lite relativa al parcheggio delle biciclette nel piazzale del McDonald's di via Emilia Ovest a Parma. Tre giovani rider, tutti pakistani tra i 22 e i 27 anni, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri per rissa aggravata. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 10 marzo: i tre lavoratori di una società di deliveary si sono affrontati - prima a parole e poi con le botte - perchè volevano tutti e tre parcheggiare la bici nel posteggio che si trova nel cortile della catena di fast food. I carabinieri della stazione di San Pancrazio sono intervenuti sul posto ed hanno identificati i rider, tutti denunciati per rissa aggravata.