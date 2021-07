Rissa tra stranieri in piazza Battisti a Salsomaggiore

Una violenta rissa, dovuta probabilmente solo al tasso alcolico dei partecipanti, è scoppiata l'altra sera in piazza Battisti a Salsomaggiore. L'allarme è scattato da alcuni residenti che, mentre assistevano increduli alla scena, hanno avvertito i carabinieri. Un gruppo di stranieri, per motivi da accertare, hanno iniziato infatti a prendersi a calci e pugni, seminando il panico nella zona del centro storico. Sul posto sono arrivati i militari che hanno identificato e denunciato alcuni dei partecipanti al confronto violento. Non risultano, comunque, feriti gravi.