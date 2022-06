Maxi rissa nella notte tra turisti italiani e inglesi: giovane fermato con una pistola

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza, nel corso della nottata tra mercoledì e giovedì, sono intervenuti in occasione di due diversi episodi, a breve distanza l’uno dall’altro.

Attorno alle 2, diversi cittadini hanno segnalato al 112 una lite accesa tra una decina di persone, tra cui diversi stranieri, nei pressi di un locale situato nel quartiere “La bionda”, zona industriale di Fidenza.

Alcuni dei richiedenti hanno parlato anche di una pistola, maneggiata da uno dei ragazzi coinvolti. La Centrale operativa ha immediatamente inviato due pattuglie. I militari, giunti in pochi minuti sul posto, hanno raccolto le prime testimonianze intuendo, dalle descrizioni, la probabile identità della persona armata.

Dopo averlo cercato a casa, invano, lo hanno reperito in altro locale della zona, intento a bere con amici, come se nulla fosse. Pur negando ogni addebito, mostrava chiari segni di colluttazione in faccia e, sottoposto a perquisizione di iniziativa, è stato trovato in possesso di una pistola ad aria compressa, del tutto simile ad arma vera, priva di tappo rosso, occultata sotto il sedile della macchina.

L’arma è stata sequestrata e il ragazzo, un giovane residente a Salsomaggiore noto alle forze di polizia, è stato accompagnato in caserma per la sottoscrizione dei verbali. Dovrà rispondere di minaccia aggravata e porto ingiustificato di armi.

Mentre i Carabinieri ricostruivano nel dettaglio l’accaduto, acquisendo i racconti di alcuni testimoni che hanno parlato di un battibecco sorto per motivi futili tra un gruppo di italiani e uno di inglesi in vacanza, è arrivata un’altra attivazione al 112: qualcuno, in preda alla follia, stava danneggiando macchine parcheggiate sulla pubblica via. I Carabinieri di Fidenza sono intervenuti nuovamente e, con grande tempismo, hanno individuato un soggetto che si aggirava, barcollando, nelle vie limitrofe alla caserma, dopo essersi lasciato alle spalle i cocci del danneggiamento perpetrato ai danni di 3 diverse autovetture, cui aveva rotto il lunotto posteriore, un vetro laterale e uno specchietto, a mani nude, senza motivi apparenti.

I carabinieri lo hanno fermato, calmato e portato in caserma, dove il giovane, trentenne di origini pugliesi, ha continuato a vaneggiare e urlare per ore. Dopo averlo avviato alle cure mediche del caso, individuati i proprietari delle macchine coinvolte, i militari lo hanno denunciato per danneggiamento aggravato.