Rissa nella notte in via Garibaldi, uomo accoltellato al braccio: è grave al Maggiore

Nuovo episodio di violenza in strada a Parma, nel pieno del centro storico. Erano da poco passate le 4 della notte tra lunedì 19 e martedì 20 settembre quando si è innescata una rissa tra due gruppetti di persone, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. L'episodio si è verificato nella centralissima via Garibaldi. Nel corso del confronto violento un uomo è stato raggiunto da una coltellata, che lo ha colpito all'altezza del braccio. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e l'automedica. Dopo aver prestato le prime cure al ferito lo hanno trasportato a sirene spiegate al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le condizioni del ferito sarebbero particolarmente gravi. Ora è sotto stretto controllo medico. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire del dettaglio l'episodio, che avrebbe coinvolto più persone.

