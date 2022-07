Violenta rissa in viale Vittoria, 44enne accoltellato: è grave al Maggiore

Sono ancora ignote le cause che hanno portato alla violenta rissa andata in scena nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 luglio, poco dopo mezzanotte in viale Vittoria a Parma. Nel corso della lite un 44enne italiano è stato accoltellato da uno dei partecipanti.

Dopo il ferimento, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo, per poi accompagnarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. In un primo momento le sue condizioni erano apparse piuttosto gravi.

Con il passare del tempo il quadro clinico si è fatto più chiaro ed ora è fuori pericolo. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo e stanno portando avanti le indagini per arrivare all'identificazione dei partecipanti.

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al confronto violento tra due gruppetti di persone, degenerato poi nel ferimento del 44enne.

