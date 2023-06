Risse, spaccio e degrado in centro, il racconto: "Presa a calci mentre tornavo a casa"

Dopo l’aggressione in centro da parte di due ragazzi che hanno rapinato in via Farini un loro coetaneo, la Polizia è intervenuta l’altra notte in Piazzale della Pace per sedare una rissa tra extracomunitari, scattata intorno alle 2 nel tratto di via Garibaldi che collega la zona alla Stazione ferroviaria. Una rissa a colpi di bottiglie che ha messo a repentaglio tanti dei ragazzi che avevano deciso di trascorrere la serata in Pilotta. La zona, purtroppo, non è nuova a episodi come questo e tra i residenti aumenta la rabbia e il senso di impotenza, nello stesso tempo. Uno di questi ci rivela il suo disagio: “Vivo da 23 anni in Piazzale Dalla Chiesa - spiega un uomo di 65 anni -. Nel piazzale della stazione c’è sempre stato spaccio e consumo di stupefacenti. Ma fino a qualche anno fa c’era un grado di tolleranza e convivenza, sapevi che ti potevi imbattere in qualche situazione scomoda. Al massimo ci chiedevano una sigaretta, ecco, ma non ci infastidivano. Purtroppo con il passare degli anni la situazione è peggiorata. Il mercato è cresciuto, mi sento sotto assedio perché non si arriva a nulla nonostante retate continue e chiamate alle forze dell’ordine. C’è un cartello esposto dal comune, ben visibile per chi arriva da via Trento o da via Garibaldi. Annuncia punizioni per coloro che bivaccano. Ma io non ho mai visto una sanzione per questa gente. Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Un mio vicino di casa è sceso in strada con una mazza da baseball. Una persona normalissima e a modo, costretta a una reazione così forte. Evidentemente era stato passato il limite. E posso confermare perché pochi giorni dopo, all’una di notte, stavo chiudendo la finestra della mia camera prima di andare a dormire. Ho sentito un colpo di pistola seguito da una fiammata. Io ero convinto che fosse un colpo di pistola vero rivolto a chissà chi: era una scacciacani. Fanno come gli pare. Ho visto secchiate d’acqua volare su questa gente che passa il tempo a drogarsi nei pressi delle abitazioni delle persone: bevono, si ubriacano, minacciano. A me hanno cercato, con poca destrezza perché evidentemente erano molto ubriachi, di sfilarmi il portafogli. Uno di questi signori mi si è sdraiato sulla macchina: voleva dei soldi. Non è più tollerabile la situazione”.

Una donna di 45 anni racconta invece di essere stata presa a calci: “Basta vivere in queste zone e avere paura: ho un bimbo di tre anni, questi signori mi hanno preso a calci senza motivo. Abito alla fine di via Garibaldi, c’è da avere paura a tornare a piedi a casa a una certa ora. Questi utilizzano il passo carraio come parcheggio per andare al kebab, devo chiedere permesso per entrare a casa mia. Ma il problema più grosso è che se ne infischiano delle regole. Per esempio: gli diciamo di non sostare lì, ma cosa fanno? Spostano la macchina per un minuto e poi la rimettono in posizione. Non gliene importa niente, ridono e alle volte hai paura a dire qualcosa. C’è uno sporco qui non indifferente: rifiuti fuori dalla porta dei negozi, spaccio, litigi. Non si può più vivere in questa città, non c’è nessun controllo. E’ una vergogna: ci hanno costretti a comprare casa altrove e a spostarci da qui. Andremo via a fine anno. Questa non è più la nostra città”.