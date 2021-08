Risse tra giovani e pregiudicati: il Questore chiude il pub Gulliver di Collecchio

Il provvedimento in seguito alla segnalazione dei carabinieri

Dopo la rissa che si è sviluppata nella notte tra il 28 e il 29 giugno il pub Gulliver di Collecchio è stato chiuso per dieci giorni in seguito ad un provvedimento emanato dal Questore di Parma. Dopo l'ultimo episodio di violenza - che ha coinvolto una ventina di giovani ubriachi che si trovavano nei pressi del locale - i carabinieri di Collecchio hanno segnalato la situazione. Non era la prima volta infatti che vicino al locale si sviluppavano episodi di violenza.

"Tali episodi di violenza - si legge nell'ordinanza - oltre a destare paura ed apprensione nella popolazione, hanno costituito un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Allo stesso modo la frequente e abituale presenza di soggetti pluripregiudicati all’interno del pubblico esercizio rappresenta un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica". Nel corso della rissa erano arrivate sul posto due pattuglie dei carabinieri di Salsomaggiore e del nucleo radiomobile di Parma: alcuni giovani hanno opposto resistenza e minacciato gli stessi carabinieri. Tra le persone identificate anche alcuni pregiudicati per reati contro il patrimonio, stupefacenti e violazioni penali al codice della strada.