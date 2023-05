I Nas di Parma scoprono 7 lavoratori in nero in un ristorante: multa record di 83 mila euro

Domenica scorsa i Carabinieri della Compagnia di Carpi, con il supporto del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Parma e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Modena, hanno eseguito un controllo ad un’attività di ristorazione etnica di Carpi. Nel corso dell’attività ispettiva, i militari hanno riscontrato inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per non aver effettuato la valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, per non aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la mancata informazione e formazione in materia di sicurezza dei lavoratori e l’omessa manutenzione dei presidi antincendio

Inoltre, è stata verificata la presenza di ben 7 lavoratori “in nero”, pari al 32% del personale complessivamente impiegato nel locale.

Sono state rilevate anche una serie di carenze igienico-sanitarie, violazioni che hanno comportato la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena del titolare del ristorante, la contestazione di sanzioni e ammende per oltre 83mila euro. L'attività è stata sospesa fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e regolarizzate le posizioni dei lavoratori.

L'ispezione rientra fra i controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso ed a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della sicurezza dei lavoratori, della salute ed igiene sui luoghi di lavoro.