Entra in un ristorante e ruba bottiglie di vino per 250 euro: denunciata 30enne rumena

All’inizio di questa settimana, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, hanno raccolto la denuncia di furto da parte di un esercente di Parma, la quale riferiva che ignoti, agendo con destrezza, erano riusciti ad entrare nel ristorante ed asportare alcune bottiglie di vino particolarmente

pregiato, del valore di oltre 250 euro. L’acquisizione delle immagini di video sorveglianza, sia interna al locale, che esterna, ha permesso di

immortalare la scena del furto e la direzione di fuga dell’autore del furto.

La conoscenza del territorio e delle persone dedite a queste fattispecie di reato ha permesso ai carabinieri di identificare la donna ritenuta responsabile del furto in una 30enne rumena, con precedenti di polizia per reati predatori, senza fissa dimora, denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di furto aggravato.