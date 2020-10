Ristruttura il negozio e smaltisce i rifiuti nell'oasi Lipu di Torrile: multa di 3 mila euro

Ha ristrutturato il suo negozio in Oltretorrente e ha poi smaltito illecitamente i rifiuti all'interno dell'oasi Lipu di Torrile. Il responsabile della ristrutturazione, che aveva trasportato tutto il materiale - cartongesso, materiali elettrici, guaine, blocchetti di cemento e rifiuti urbani - con un camion che è stato tracciato, è stato denunciato dai carabinieri Forestali di Colorno. Nel corso di una serie di controlli, infatti, i militari hanno verificato la presenza di alcuni rifiuti all'interno dell'oasi di Torrile. A quel punto hanno avviato le indagini per identificare i responsabili dello smaltimento illegale. I rifiuti erano contenuti all'interno di alcuni sacchi neri di polietilene: dentro c'era cartongesso, materiali elettrici, guaine, blocchetti di cemento, e rifiuti urbani, provenivano da lavori di ristrutturazione. I Forestali sono riusciti a far risalire il materiale ad un negozio in Oltretorrente, che ha cambiato da poco gestione. Al responsabile, che è stato individuato grazie al tracciamento del mezzo utilizzato per il trasporto, è stata comminata una multa di oltre 3 mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.