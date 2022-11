Ritirano abusivamente i rifiuti davanti al centro di via Lazio: sanzionati i conducenti di due furgoni

A seguito di numerose segnalazioni riguardanti l'area antistante del Centro di Raccolta di Via Lazio un intervento in forze delle pattuglie della Polizia Locale ha accertato abbandono e cernita di rifiuti nello spazio del parcheggio antistante.

Gli agenti hanno sanzionato i conducenti di due furgoni appostati nei pressi del centro raccolta che ritiravano, senza nessun titolo, rifiuti di loro interesse da cittadini che glieli affidavano contravvenendo alle norme di corretto smaltimento. Sul posto gli agenti hanno monitorato i furgoni che abitualmente sostano nell'area e fermato un 49enne di nazionalità tunisina, che alla vista degli agenti, ha cercato di allontanarsi in bicicletta, risultando sprovvisto di documenti e, a seguito di ulteriori accertamenti, irregolare sul territorio italiano. L'uomo, accompagnato presso il Comando di Strada del Taglio ha inoltre dichiarato false generalità agli agenti ed è così stato indagato per immigrazione clandestina e dichiarazione di false generalità.

" Il contrasto all'abbandono dei rifiuti da parte del Comando di Polizia Locale è ai massimi livelli di operatività, sospinto dalla forte attenzione che l'Amministrazione comunale ha posto sul tema. Continueremo a vigilare soprattutto in zone, come quella di Via Lazio, dove in passato si sono verificate ricorrenti situazioni di degrado. E' stata anche istituita una modifica della segnaletica stradale antistante il centro di raccolta di Via Lazio che ci consente una più efficace azione di contrasto agli improvvisati raccoglitori di rifiuti non autorizzati, responsabili delle micro discariche abusive del passato. Nei prossimi giorni, un ulteriore aiuto per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti sarà offerto da personale di IREN, debitamente formato, che potrà far uso anche di fototrappole per scovare chi abbandona rifiuti o semplicemente il sacchetto fuori dai luoghi deputati". Commenta il Comandante Michele Cassano.