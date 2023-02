Ritrovata nel Parmense la 53enne scomparsa a Livorno: si era allontanata da casa lo scorso 30 gennaio

La pattuglia della polizia stradale di Berceto, nell'area di servizio Medesano Est, ha ritrovato e salvato la donna scomparsa a Livorno. Si tratta di Elisabetta Bellocchi, la 53enne della quale non si avevano notizie dallo scorso 30 gennaio dopo l'allontanamento da casa. La donna è stata ritrovata in buona salute. Secondo quanto si apprende, è stata rintracciata nella mattina di oggi, venerdì 3 febbraio, proprio nel Parmense.

La sua scomparsa era stata denunciata dal marito dopo che la Bellocchi, operatrice socio sanitaria da tempo in servizio all'ospedale, lunedì non si era presentata al lavoro e non aveva più fatto ritorno a casa. La prefettura, 48 ore dopo la denuncia, aveva attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse.

In poco tempo sui social si erano moltiplicati gli appelli di conoscenti, amici e colleghi affinché chiunque avesse sue notizie avvisasse le forze dell'ordine. Ora finalmente tutta la famiglia può tirare un grande sospiro di sollievo.