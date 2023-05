Si perde mentre fa una camminata in Appennino: 69enne ritrovato dal soccorso alpino

È stato ritrovato l'uomo di 69 anni di cui si erano perse le tracce da ieri sera, lunedì 22 maggio. È successo a Roncaglio di Vedriano, nel comune di Canossa, in provincia di Reggio Emilia: ieri sera un sessantanovenne non aveva fatto rientro all'abitazione e i famigliari, preoccupati per la sua incolumità, hanno dato l'allarme.

Le ricerche sono iniziate verso mezzanotte e mezza nelle zone limitrofe all'abitazione. Sul posto, a condurre le ricerche erano presenti: cinque squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna con tecnici provenienti sia della stazione monte Cusna sia della stazione monte Orsaro, l'Unità Cinofila del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e da quest'oggi anche la Guardia di Finanza.

Questa mattina, a seguito di una segnalazione, le ricerche si sono allargate alla zona che era stata segnalata.Proprio in quella zona, circa alle ore 13:00, gli operatori del Soccorso Alpino hanno ritrovato il 69enne. Sul posto è presente un infermiere del Saer che sta valutando le condizioni fisiche dell'uomo a seguito della notte trascorsa fuori.