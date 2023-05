Rivarolo di Torrile in ansia: Renata Adorni non si trova

Renata Adorni si è allontanata a piedi da casa nel pomeriggio e non ha fatto più ritorno. Rivarolo di Torrile è in ansia per la 76enne, scomparsa nel primo pomeriggio. I familiari hanno denunciato la scomparsa e le forze dell'ordine sono a lavoro dal tardo pomeriggio per rintracciare la donna. La sua foto è stata diffusa sui social, per facilitare le ricerche coordinate dai carabinieri.