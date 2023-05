Rivarolo di Torrile in ansia per la scomparsa di Renata Adorni: la donna è stata ritrovata

E' stata ritrovata Renata Adorni, la donna di 76 anni che si era allontanata a piedi da casa nel pomeriggio del 3 maggio a Rivarolo di Torrile. Tutto il paese era ansia per l'anziana, scomparsa nel primo pomeriggio. I familiari avevano denunciato la scomparsa. Le forze dell'ordine, al lavoro dal tardo pomeriggio per rintracciare la donna, sono riusciti a rintracciarla dopo alcune ore. La sua foto era stata diffusa sui social, per facilitare le ricerche coordinate dai carabinieri.