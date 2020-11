Riverso a terra in gravi condizioni: trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso

E' stato ritrovato a terra, inerte, nella centralissima piazza Garibaldi di Langhirano, poco dopo le 4 del mattino. Non si conoscono ancora le cause, ma un uomo è stato trasportato in gravi condizioni al Pronto Soccorso del Maggiore. Sul posto la Croce Verde di Langhirano, tempestivamente, ha provveduto a prestare le prime cure all'uomo che giaceva immobile a terra. Potrebbe essersi trattato di un malore.