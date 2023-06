Rocca del prete, cade un arrampicatore

Nella mattina di venerdì 23 giugno le squadre del Soccorso Alpino della provincia di Piacenza e di Parma sono intervenute in Val d'Aveto, in supporto dei colleghi liguri, per portare aiuto ad un uomo caduto mentre stava scalando alla Rocca del Prete, bastionata rocciosa del Monte Maggiorasca. L'uomo, cinquantasettenne residente in provincia di Varese, stava scalando la via di arrampicata chiamata Indiana Jones, quando è caduto per alcuni metri, riportando seri traumi agli arti inferiori e superiori, oltre a ferite e contusioni minori. Il compagno di arrampicata ha prestato subito aiuto ed ha attivato i soccorsi. Oltre alla squadra del Soccorso Alpino Tigullio, competente per territorio, hanno raggiunto la zona dalla vicina Valtaro e Valnure altre due squadre di soccorritori: il ferito è stato imbarcato dall'eliambulanza dei Vigili del fuoco di Genova e trasportato all'ospedale San Martino del capoluogo ligure in condizioni di media gravità. L'amico del ferito è stata riaccompagnato in sicurezza a valle dalle squadre del Soccorso Alpino.