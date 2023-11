Rogo in un fienile vicino al casello autostradale

Fiamme alte per tutta la nottte, con i vigili del fuoco ancora al lavoro pure stamattina, 19 novembre. Il rogo è divampato ieri pomeriggio in un fienile a Parma, in zona casello autostradale (uscita Parma), in via delle Esposizioni all'altezza di via Poldi. Sul posto i vigili del fuoco con un'autopompa e due botti, ma le operazioni sono andate avanti per tutta la notte e stanmno impegnando le squadre anche stamattina. La colonna di fumo anche stamattina è visibile a distanza. Le indagini per capire cosa sia successo è ancora in corso. Non si sono registrati feriti.