Rogo nella notte in un appartamento di Fidenza: i carabinieri evacuano le famiglie

Si è svegliata, si è accorta che il fumo stava invadendo il suo appartamento ed ha chiamato subito i carabinieri, che hanno avvertito i Vigili del Fuoco. Paura nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 aprile all'interno di un'abitazione in piazza Angelo Pezzana a Fidenza. L'incendio si è sviluppato, probabilmente, a causa del malfunzionamento di una coperta termica. I militari del nucleo radiomobile di Fidenza sono arrivati sul posto in pochi attimi e sono riusciti a far uscire tutte le persone che si trovavano all'interno del condominio, tra cui una donna incinta. Il fumo stava rendendo difficoltosa la visibilità: i carabinieri, usando le torce elettriche, sono riusciti ad indicare la strada alle famiglie, consentendole di uscire. I vigili del fuoco hanno poi spento le fiamme: nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.