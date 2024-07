Roma, Bologna, Milano: una miriade di treni cancellati

Bologna, Ancona, Milano, Roma. Stamattina il display che annunciava partenze e arrivi alla stazione di Parma segnava molti treni cancellati.

In stazione, poco dopo le 7, in parecchi, tra i passeggeri in partenza, si sono dovuti confrontare con caos e confusione. "Non sappiamo dove andare, dove si trovino i mezzi sostitutivi e comunque: chi deve andare a Roma o Milano cosa fa? Prende un taxi? Il problema in questo caso rimane".

Una signora che deve andare ad Ancona si dice "frustrata e confusa. Come faccio ad arrivare a destinazione? Qui ci sono più treni cancellati che operativi".

In effetti i treni regionali sono limitati nelle stazioni di Fidenza e Reggio Emilia e il servizio fra le due località viene svolto con gli autobus.

"Sapevo di incontrare difficoltà stamattina - dice un altro passeggero - Da tempo ci sono lavori nel tratto in cui si è verificato l'incidente, ieri pomeriggio. Hanno eliminato tutte le piante e scavato a fianco delle rotaie. Non so se quei lavori siano associabili all'incidente o se non c'entrino nulla, ma casualmente è deregliato li. Spero che le indagini facciano chiarezza. Si è verificata una potenziale strage e qualcuno dovrà risponderne".

Un altro passeggero, in attesa di capire come raggiungere la sua destinazione, prova a ragionare: "Problema ai freni? Manutenzione? Guasto meccanico? Velocità sostenuta in un punto in cui devono rallentare? Le probabilità che un treno deragliato sono pari a zero".