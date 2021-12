Rompono le vetrate di un bar con un piccone per rubare: arrestati un 23enne e un minorenne

Hanno tentato di fare irruzione - sfondando le vetrate con un piccone - all'interno di un noto bar del quartiere Cittadella a Parma per rubare ma sono scappati dopo l'attivazione dell'allarme nebbiogeno. I due giovani ladri, un 23enne italiano e un minorenne di origini russe, sono stati bloccati ed arrestati dai poliziotti delle Volanti. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, verso le ore 2.30. I due giovani sono entrati, dopo aver distrutto i sensori dell'allarme e aver infranto la vetrata ma è scattato l'allarme nebbiogeno: a quel punto la ditta di vigilanza privata ha ricevuto l'allarme ed ha avvertito il proprietario, che ha chiamato il 113.

Sul posto sono arrivati i poliziotti. Durante il tentativo di fuga, peraltro, uno dei due ladri ha gettato a terra il piccone con il quale aveva cercato di accedere al locale, dopo aver distrutto i sensori di allarme. Nel frattempo, le immagini di video sorveglianza hanno confermato la dinamica dei fatti: i ladri, parzialmente travisati, hanno infranto i vetri della finestra scorrevole del locale e al rotto i sensori di allarme; una volta entrati, a seguito dell’attivazione dell’allarme nebbiogeno hanno cercato la fuga.

Il tentativo di furto ha provocato al titolare danni non ancora quantificati, comunque nell’ordine delle migliaia di euro. I poliziotti hanno subito riconosciuto i due giovani - un 23enne italiano e un minorenne di origini russe – in quanto noti alle forze di polizia come autori seriali di reati contro il patrimonio e la persona. Portati in Questura, i due giovani sono stati sottoposti a foto segnalamento ed arrestati per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Il maggiorenne è già stato giudicato nelle forme del rito direttissimo, riportando una condanna alla pena della reclusione di 10 mesi e 180 euro di multa. Il minorenne, invece, è stato trasportato presso l’Istituto Penitenziario per i minorenni di Bologna e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Nella mattinata dell'8 dicembre un ladro ha approfittato di un momento di distrazione del cameriere per rubare i soldi della cassa. Il lavoratore infatti, mentre puliva il locale, ancora chiuso al pubblico, aveva lasciato la porta di ingresso socchiusa poiché aspettava dei corrieri. Il malvivente si è introdotto all’interno del locale, con volto in parte travisato, e si è avvicinato alle casse: ha rubato 150 euro e li ha nascosti delle mutande. Il cameriere si è accorto del furto ed ha chiamato la polizia, che ha fermato l'uomo, un noto pluripregiudicato. Il ladro, arrestato, sarà giudicato con il rito direttissimo nelle prossime ore.