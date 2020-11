Ruba 14 punte di Parmigiano in un supermercato e aggredisce l'addetto alla sicurezza: arrestato 35enne

E' entrato all'interno di un supermercato della città come un normale cliente ma una volta dentro ha cercato di rubare 14 pezzi di Parmigiano Reggiano ed è stato arrestato per rapina. La vicenda si è svolta nella giornata di ieri, martedì 3 novembre: un 35enne pakistano ha riempito lo zainetto con le forme di formaggio ma alla cassa ha pagato solo due confezioni di succo di frutta. A quel punto la commessa, che si è insospettita, ha allertato l'addetto alla vigilanza. Il 35enne ha cercato di scappare ma è rimasto bloccato dalle porte scorrevoli. A quel punto ha aggredito il personale della sicurezza ed è stato poi bloccato grazie all'arrivo dei carabinieri della compagnia di Parma: il pakistano è finito in manette per il reato di rapina.

Un altro 35enne è stato invece arrestato per furto: l'uomo si è introdotto all'interno del poligono di Parma ed ha prelevato 75 euro da una cassetta di sicurezza. Il ladro è stato fermato dal titolare ed arrestato dai carabinieri: nelle sue tasche - oltre al denaro rubato - è stato trovato anche un coltello a serramanico. L'arresto è stato confermato: il 35enne ha l'obbligo di firma quotidiano.

