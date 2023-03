Ruba 20 euro da un negozio ma ha il foglio di via da Parma: 19enne denunciato

Nel pomeriggio di ieri il personale della Polizia di Stato di Parma è intervenuto presso un’attività commerciale del centro storico ove era stata segnalata la presenza di alcune persone che erano stati sorpresi mentre rubavano della merce occultandola nelle tasche del giubbotto.

L’intervento risale alle ore 16, quando, su disposizione della Sala Operativa 113, i poliziotti delle Volanti si sono portati nei pressi del negozio, ove hanno appurato che i giovani coinvolti erano tre e che l’importo della merce prelevata ammontava a poco più di 20 euro.

Presi contatti con l’addetto alla sicurezza, è emerso che i soggetti, lungi dall’opporre resistenza una volta sopresi nell’atto di sottrarre la merce, si erano mostrati collaborativi, confermando le proprie responsabilità e pagando l’intero importo di quanto precedentemente sottratto.

Preso atto di quanto sopra i poliziotti procedevano comunque all’identificazione dei tre, all’esito della quale emergeva che uno di loro, un cittadino extracomunitario di 19 anni, evidentemente già resosi responsabile di condotte denotanti una spiccata pericolosità sociale, era gravato da un avviso orale emesso dal Questore di Parma, nonché da un divieto di ritorno in questo centro cittadino.

Il giovane pertanto è stato condotto in Questura, ove, sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per aver violato il divieto di ritorno nel Comune di Parma.