Ruba 4 piastre per i capelli e aggredisce l'addetto alla sicurezza: 43enne in manette

Ha rubato quattro piastre per capelli all'interno dell'Unieuro all'interno del Centro Torri, poi ha spintonato l'addetto alla sicurezza ed è scappato. Un 43enne italiano, con alcuni precedenti alle spalle, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, 24 marzo, dai poliziotti delle volanti che, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarlo. Dopo l'identificazione per lui sono scattate le manette con l'accusa di rapina impropria.

L'episodio è avvenuto nel negozio specializzato in tecnologia, all'interno del centro commerciale. Il ladro, dopo essere entrato come un normale cliente, ha rubato le piastre per capelli ed ha cercato di uscire senza pagarle. Il personale di sicurezza aveva già avvertito il 113: l'uomo ha spintonato la security ed è riuscito a scappare.

Dopo essere uscito dal Centro Torri si è diretto verso la Cittadella del Rugby e poi verso via Europa. I poliziotti, arrivati sul posto in pochi istanti, hanno bloccato il 43enne poco prima che riuscisse a scappare nei campi. La descrizione corrispondeva a quella fatta dal personale del negozio: nella borsa l'uomo aveva quattro piastre per l'acconciatura dei capelli. Dopo l'identificazione in Questura è stato arrestato per rapina impropria ed ora si trova nelle celle di sicurezza, in attesa del processo per direttissima.